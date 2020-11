Stefan Kraft ist im Anflug auf eine Saison mit Tücken

Salzburgs Skisprung-Star startet nach einer schwierigen Vorbereitung in eine nicht minder schwierige Corona-Saison. Aber das ist für den ÖSV-Adler kein Grund, seine Zuversicht zu verlieren.

Die Weltcup-Saison 2019/20 endete im März abrupt, für Stefan Kraft jedoch höchst erfolgreich. Der Salzburger Skispringer gewann zum zweiten Mal in seiner Karriere den Gesamtweltcup und in der Folge auch den goldenen Leonidas bei der SN-Sportlerwahl. Acht Monate später hat das Coronavirus die Welt immer noch in seinen Fängen, aber der Skisprung-Weltcup kann dank eines ausgeklügelten Präventionskonzepts und vielen Zugeständnissen von Veranstaltern und Athleten stattfinden. Vor dem Auftakt am Wochenende im polnischen Wisla, freilich ohne die gewohnten Fanmassen, sprachen wir ...