Stefan Kraft nach erstem Raw-Air-Bewerb Achter

Stefan Kraft ist am Freitag zum Auftakt der "Raw Air" der Skispringer in Oslo einmal mehr bester Österreicher gewesen. Der Doppel-Weltmeister belegte in der Qualifikation auf dem Holmenkollen, die ja als erster Bewerb schon zur Gesamtwertung zählt, allerdings nur den achten Rang. Der Tagessieg ging an Topfavorit Kamil Stoch, der Pole gewann 6,2 Zähler vor Robert Johansson (NOR).

Die sechs angetretenen Österreicher haben sich allesamt für den Einzelbewerb am Sonntag (14.30 Uhr) qualifiziert, davor geht aber noch die Teamkonkurrenz in Szene. Die Raw-Air-Serie geht nach Oslo auch über die Schanzen von Lillehammer, Trondheim und Vikersund, und die Springer müssen an zehn Tagen in Folge antreten. Auch die Teilergebnisse der Teambewerbe (ein zweiter folgt in Vikersund) zählen. Der Gesamtsieger erhält 60.000 Euro. Mit von der Partie in Oslo und auch noch in Lillehammer ist Norwegens Tom Hilde, der aber unmittelbar danach seine aktive Karriere beendet. "Ich habe es lange genug gemacht. Es war keine schwierige Entscheidung. Genug ist genug", sagte der 30-Jährige, der in seiner Karriere vier Silber-Medaillen bei Nordischen Ski-Weltmeisterschaften gewonnen hat, der norwegischen Agentur NTB. Hilde hatte 2010 in Vancouver auch Olympia-Bronze mit der Mannschaft gewonnen. (APA)