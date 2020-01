Stefan Kraft ohne Chance auf den Tourneesieg

Der Norweger Marius Lindvik hat überraschend das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen Karl Geiger (GER) und Dawid Kubacki (POL) gewonnen. Nur auf Rang 13 landete der Salzburger Stefan Kraft. Daniel Huber aus Seekirchen wurde als Sechster bester Österreicher.

Der gesundheitlich angeschlagene Kraft konnte an seine gewohnten Leistungen nicht ganz anschließen. Die Tournee-Gesamtwertung ist damit kein Thema mehr für den Pongauer. Lindvik distanzierte die Konkurrenz mit 143,5 Metern bereits im ersten Durchgang klar und hielt seinen Vorsprung knapp vor Lokalmatador Karl Geiger.

33,5 Punkte trennen Kraft als Fünften bereits von Platz eins in der Tourneewertung. "Der Fokus liegt jetzt einmal auf Innsbruck, über die Tournee mache ich mir keine Gedanken." Auch Philipp Aschenwald fiel als 25. weit zurück. Auf dem Bergisel steigt am Freitag die Qualifikation und am Samstag der Bewerb. Am Dreikönigstag (Montag) wird die Tournee in Bischofshofen abgeschlossen.

Stand in der Vierschanzentournee nach zwei Bewerben

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 587,2 2. Karl Geiger (GER) 580,9 3. Dawid Kubacki (POL) 578,7 4. Marius Lindvik (NOR) 568,3 5. Stefan Kraft (AUT) 553,6 6. Markus Eisenbichler (GER) 543,9 7. Piotr Zyla (POL) 543,7 8. Robert Johansson (NOR) 542,1 9. Domen Prevc (SLO) 540,8 10. Daiki Ito (JPN) 540,7

Weiter: 15. Philipp Aschenwald, 530,3, 22. Michael Hayböck 519,4, 25. Jan Hörl 494,8, 33. Daniel Huber (alle AUT) 272,1.

Bei Österreichs Skispringern geht eine Verkühlung um. Nach Stefan Kraft und Michael Hayböck ist auch Gregor Schlierenzauer angeschlagen. Der Tiroler verließ das Teamhotel am Silvestertag auf ärztliches Anraten als Präventivmaßnahme und schlief zuhause.

