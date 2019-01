Stefan Kraft und Co. erlitten in Garmisch ein schweres Debakel

Beim Neujahrsspringen der Vierschanzentournee erleben die ÖSV-Adler einen schmerzhaften Absturz. Stefan Kraft und Michael Hayböck waren schon im ersten Durchgang ausgeschieden, Daniel Huber konnte sich nur auf Rang 15 platzieren. Ryoyu Kobayashi (JAP) siegte wie schon in Oberstdorf vor Markus Eisenbichler.

Daniel Huber aus Seekirchen war als 15. im Endklassement der beste Österreicher, Manuel Fettner kam auf Platz 28. Weltmeister Kraft schied ebenso bereits im ersten Durchgang aus wie seine Teamkollegen Michael Hayböck, Philipp Aschenwald und Markus Schiffner. Damit ist die Chance auf einen Tourneesieg schon vor der Übersiedlung nach Innsbruck (4. Jänner) dahin. In Oberstdorf hatte Kraft nach verpatztem Training noch den Umschwung geschafft, auf der am wenigsten geliebten der vier Tourneeschanzen gelang das jedoch nicht. "Ich habe mich in allen Sprüngen unwohl gefühlt", gab Kraft zu. Zwar wurde vor ihm wegen Rückenwindes der Anlauf verlängert, doch das half nicht. Dem Ex-Tourneesieger missglückte der Absprung, er musste rudern und schon früh zu Boden.

"Es war es eine Spur zuviel Risiko", erklärte Kraft. Einen "braven" Sprung habe er nicht machen wollen. "Jetzt ist es natürlich noch dümmer. Aber es ist ein schmaler Grat." Der verpatzte Sprung und das Aus sei ziemlich das Bitterste, das passieren könne, gab Kraft zu.

Ryoyu Kobayashi setzte sein Duell an der Spitze mit dem Deutschen Markus Eisenbichler fort. Der Japaner blieb diesmal um 1,9 Punkte vorn und führt auch in der Tournee-Gesamtwertung.



Ergebnis Garmisch-Partenkirchen

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 266,6 (136,5/133,0) 2. Markus Eisenbichler (GER) 264,7 (138,0/135,0) 3. Dawid Kubacki (POL) 256,2 (133,5/133,0) 4. Roman Koudelka (CZE) 253,8 (133,0/134,5) 5. Junshiro Kobayashi (JPN) 249,4 (131,0/131,5) 6. Kamil Stoch (POL) 249,2 (129,0/134,0) 7. Stephan Leyhe (GER) 249,0 (128,0/135,0) 8. Timi Zajc (SLO) 248,7 (132,0/132,5) 9. Halvor Egner Granerud (NOR) 245,4 (127,0/132,0) 10. Andreas Stjernen (NOR) 245,3 (129,5/134,0) 15. Daniel Huber (AUT) 238,8 (120,0/136,5) 28. Manuel Fettner (AUT) 213,1 (120,0/126,0)

Weiter: 42. Philipp Aschenwald 86,4 Punkte/119,5 m - 45. Michael Hayböck 85,7/113,0 - 47. Markus Schiffner 84,2/115,5 - 49. Stefan Kraft (alle AUT) 79,4/114,0

Stand Vierschanzentournee

(nach 2 von 4 Bewerben)

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 548,9 2. Markus Eisenbichler (GER) 546,6 3. Dawid Kubacki (POL) 526,0 4. Andreas Stjernen (NOR) 523,5 5. Roman Koudelka (CZE) 518,2 6. Kamil Stoch (POL) 516,8 7. Timi Zajc (SLO) 514,7 8. Piotr Zyla (POL) 509,6 9. Stephan Leyhe (GER) 509,0 10. Daniel Huber (AUT) 504,0

Weiter: 25. Stefan Kraft 359,9 - 32. Manuel Fettner 305,2 - 33. Michael Hayböck 300,3 - 34. Markus Schiffner 292,6 - 41. Philipp Aschenwald (alle AUT) 200,5

