Stefan Kraft verteidigt in Willingen das Gelbe Trikot

Stefan Kraft tritt am Wochenende in Willingen als Spitzenreiter im Skispringer-Weltcup an. Vor den zwei Einzelbewerben (jeweils 16.00 Uhr/live ORF 1) hat der Salzburger 63 Punkte Vorsprung auf den Deutschen Karl Geiger, dahinter folgen Tourneesieger Dawid Kubacki (POL/139 zurück) und Pokalverteidiger Ryoyu Kobayashi (JPN/156). Behält Kraft die Führung, kommt er mit dem Gelben Trikot zum Kulm.

SN/APA (AFP)/CHARLY TRIBALLEAU Skisprung-Weltcupleader Stafen Kraft