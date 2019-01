Stefan Kraft will Formhoch zum Oberstdorf-Fliegen mitnehmen

Mit durchaus großen Hoffnungen brechen Österreichs "Adler" am Donnerstag zum Weltcup nach Oberstdorf auf. Dort stehen am Freitag (16.10 Uhr), Samstag und Sonntag (beide 16.00, alle live ORF eins) die ersten drei Skiflug-Bewerbe der Saison am Programm, Stefan Kraft peilt dabei den vierten Weltcup-Sieg in Folge an.

SN/APA (AFP)/JIJI PRESS Stefan Kraft peilt den vierten Weltcup-Sieg in Folge an