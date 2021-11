Stefan Kraft: "Wir muten dem Körper sehr viel zu"

Skisprung-Star Stefan Kraft äußert sich im SN-Interview zu seinen Saisonzielen, bezieht in der Impfdebatte klar Stellung und warnt davor, dass sich die Athleten körperlich am Limit bewegen.

Weltmeister, Tourneesieger, Gewinner des Gesamtweltcups und Skiflug-Weltrekordler: Stefan Kraft hat den Springerzirkus in den vergangenen Jahren geprägt wie kein anderer und dennoch ist seine Karriere unvollendet. Dem 28-jährigen ÖSV-Star vom SV Schwarzach fehlt in seiner prächtigen Trophäensammlung eine Olympiamedaille. Die will Kraft im Februar 2022 in Peking holen, doch das ist bekanntlich leichter gesagt als getan. Aktuell bezeichnet sich Salzburgs Sportler des Jahres springerisch als "Überraschungsbox".

Sie starten am Wochenende in Nischni Tagil leicht gehandicapt durch eine beim ...