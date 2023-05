Skispringer Stefan Kraft wird am Samstag 30 Jahre alt. Für den ÖSV-Star noch lange kein Grund, eine Karriere- oder gar Lebensbilanz zu ziehen.

Stefan Kraft feiert seinen 30. Geburtstag in Badeshorts an einem Strand auf Hawaii. Der Salzburger Skisprung-Star ist gemeinsam mit seiner Frau Marisa seit 16. April auf Weltreise, die auf Bali begonnen und die beiden über Sydney nach Hawaii geführt hat. Kurz vor dem Abflug in sein "bisher größtes Abenteuer", wie Kraft es nannte, gab der Teamolympiasieger von 2022 den SN noch ein Interview und erzählte, welche Bedeutung der 30er für ihn hat.

Sie bereisen eineinhalb Monate lang die ...