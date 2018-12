Wer am Start Kjetil Jansrud ins Gesicht geblickt hat, der hat gesehen, dass die Läufer vor dem Start in Bormio gehörig Respekt gezeigt haben. Das war kein verspäteter Weihnachtsausflug oder eine Urlaubsfahrt auf die Stelvio-Piste. Die Ungewissheit hat man den Läufern richtig angesehen. Da ist es von der ersten Sekunde an richtig zur Sache gegangen.