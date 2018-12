Stoch adelt Trainer: "Das ist Horngachers Werk"

Der zweifache Vierschanzentournee-Sieger Kamil Stoch hat seinen Trainer Stefan Horngacher in den höchsten Tönen gelobt. "Er ist wahrscheinlich der beste Trainer für diesen Sport, den man sich vorstellen kann. Er hat uns zu einem der besten Teams in der Welt des Skispringens geformt", sagte der 31 Jahre alte Pole in einem Interview des Kölner Stadt-Anzeigers (Samstag-Ausgabe).

SN/APA (AFP)/JURE MAKOVEC Trainer und Starspringer bereiteten einander schon viel Freude