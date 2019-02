Stoch in Oberstdorf Sieger, Kraft Siebenter

Wie seinen ersten Erfolg hat Kamil Stoch am Sonntag seinen 32. Weltcupsieg bejubelt. Denn der 31-Jährige triumphierte am dritten Skiflugtag in Oberstdorf erstmals in der WM-Saison und rückte in der Gesamtwertung vor Stefan Kraft auf den zweiten Rang vor. Weltrekordler Kraft verbesserte sich im Finale auf den siebenten Platz, Weltcup-Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi wurde nach Halbzeitführung Neunter.

SN/APA (dpa)/Karl-Josef Hildenbrand Stoch setzte sich 5,3 Punkte vor dem Russen Jewgenij Klimow durch