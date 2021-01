Stoch siegt in Bischofshofen-Qualifikation - Kraft Vierter

Eine mannschaftlich sehr starke Leistung haben Österreichs Skispringer am Dienstag in der Qualifikation für Bischofshofen gebracht. Stefan Kraft landete unmittelbar vor Daniel Huber auf Platz vier, Michael Hayböck (7.), Philipp Aschenwald (10.) und Gregor Schlierenzauer (11.) sorgten für weitere starke Platzierungen. Tournee-Leader Kamil Stoch gewann die Quali 0,6 Zähler vor Robert Johansson und 0,7 vor Halvor Egner Granerud (beide NOR).

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Stoch weiter auf Höhenflug - Sieg in Bischofshofen-Quali

Von den zwölf angetretenen ÖSV-Springern sind elf am Dreikönigstag in der Tournee-Entscheidung dabei. Lediglich Jan Hörl muss zuschauen. Dieser war gar nicht am Start, weil er im Training am Dienstag nach dem ersten Sprung wegen Knieschmerzen für den Bewerb passen musste. Er wurde mit Verdacht auf eine Meniskusverletzung ins Krankenhaus Radstadt-Obertauern gebracht. Quelle: APA