Stöckls Norweger blicken mit Zuversicht auf die Skiflug-WM

Im Gegensatz zum ÖSV-Team können die Norweger unter Trainer Alexander Stöckl am Freitag mit einer breiten Brust in die Skiflug-WM in Oberstdorf starten. Stöckl verfügt nach entsprechenden Saisonleistungen gleich über mehrere Anwärter auf Spitzenplätze. Vor allem der Sieg im Teambewerb am Sonntag wird wohl erneut über Titelverteidiger Norwegen führen.

SN/APA/EXPA/JFK Stöckl ist sich der Favoritenrolle bewusst