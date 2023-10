Straße der Sieger: Michael Kirchgasser und Stefan Kraft wurden verewigt

Eine besondere Ehre wurde den Salzburger Wintersportlern Michaela Kirchgasser und Stefan Kraft im Rahmen der Lotterien-Sporthilfegala in der Wiener Stadthalle zuteil: Die mittlerweile zurückgetretene siebenfache WM-Medaillengewinnerin Kirchgasser und der 13-malige WM-Medaillengewinner Kraft - am Sonntag bei den Österreichischen Skisprung-Meisterschaften in Hinzenbach im Einsatz - wurden auf der Straße der Sieger verewigt. Beide hinterließen ihre Hand- und Fußabdrücke und reihten sich damit in eine illustre Runde an nationalen wie internationalen Stars ein. Auf der Liste finden sich Größen wie Arnold Schwarzenegger, Carl Lewis oder Pelé bis hin zu heimischen Sportlegenden wie Annemarie Moser-Pröll, Hans Krankl, Marcel Hirscher, Thomas Morgenstern, Dominic Thiem oder zuletzt Matthias Mayer. Verewigt werden die Sportlerinnen und Sportler auf der Straße der Sieger, um ihre Leistungen und ihren Einsatz zu würdigen und um gemeinsam mit Ausstellungspartnern, Förderern und Unterstützern des Projekts über die Sporthilfe den Behinderten- sowie den Nachwuchssport zu unterstützen.