Streif-Sieger Mayer bekam seine Hahnenkamm-Gondel

Im strömenden Regen hat Doppel-Olympiasieger Matthias Mayer am Montag in Kitzbühel die Gondel für seinen Sieg in der Hahnenkammabfahrt übergeben bekommen. "Ein schöner Tag abseits des Sports! Vielleicht hätte ich mir ein bisserl ein schöneres Wetter vorgestellt, aber es passt trotzdem sehr gut", sagte der Kärntner Skirennläufer.

SN/APA/Archiv/BARBARA GINDL Mayer war in Kitzbühel siegreich

Mayer triumphierte am 25. Jänner in der Weltcup-Abfahrt auf der Streif vor den Ex-aequo-Zweiten Vincent Kriechmayr aus Oberösterreich und dem Schweizer Beat Feuz. "Wenn ich da über die Abfahrt runterschaue, freue ich mich schon wieder auf den Winter. Es ist eine sehr schwierige Abfahrt, es ist ein zähes Stück da runter, genau das macht es aus." Er erinnere sich immer wieder gern an den Erfolgsmoment zurück. "Auch im Sommer, wenn kein Schnee ist." Quelle: APA