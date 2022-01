Streif wurde Beute der Schweizer

Beat Feuz siegt vor Marco Odermatt und freut sich über eine "perfekte Woche".

"Wenn man am Sonntag mit dem Sieg in der Tasche nach Hause fährt, dann hat man alles richtig gemacht." Zum Abschluss der Hahnenkamm-Woche lieferte auch noch der Sieger der Hahnenkamm-Abfahrt das Zitat des Tages: Beat Feuz beendete eine genau einjährige Durststrecke mit einem Sieg auf "seiner" Streif. Denn hier hat Feuz im Vorjahr beide Abfahrten gewonnen und am Sonntag siegte er wieder - vor dem Schweizer Jungstar Marco Odermatt, dem hier auch nur noch 0,21 Sekunden oder ...