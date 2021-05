Streit um Wahl im ÖSV: "Dieser Bruch ist kaum mehr zu kitten"

Ein (vorerst) letzter Kompromissvorschlag für einen Kandidaten für das ÖSV-Präsidentenamt ist an der Besetzung der ÖSV-Gesellschaften gescheitert - nun kommt auch noch die Zeitnot hinzu.

Dabei hätte eigentlich alles so harmonisch begonnen ...

Was als Leitfaden für fast jedes Scheidungsverfahren dient, das traf lange Zeit auch auf den ÖSV und seine mühevolle Suche nach einem Präsidenten zu. "So harmonisch hat es im letzten Sommer bei einer zweitägigen Klausur in Salzburg begonnen", sagt Wolfgang Labenbacher, Präsident des niederösterreichischen Skiverbands. Man sei sich einig gewesen, dass man alle Ämter vom Präsidentenposten bis zum Präsidium einstimmig besetzen sollte.

Kurzum: "Ohne Ärger, ohne Streit, ohne ...