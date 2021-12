Die Abfahrt in Bormio war ein Wegweiser für die Saison. Drei Athleten haben mich besonders beeindruckt.

Ich möchte meine Kolumne diesmal mit einer Lobeshymne auf einen Athleten starten: Was Dominik Paris wieder auf der Abfahrt in Bormio geleistet hat, ist sagenhaft. Sechs Mal auf einer so schwierigen Strecke zu gewinnen ist gewaltig. Er ist das Paradebeispiel, wie man es in der Abfahrt machen muss: Er fährt nach Bormio und weiß einfach, was er zu tun hat. Mit einer Selbstverständlichkeit wirft er sich die Stelvio hinunter, dass es seinesgleichen sucht. Er muss sich keine Sorgen machen, auch ...