Stürmisches Ende eines recht stürmischen Auftakts in Sölden

Der Ski-Weltcupauftakt der Herren musste am Sonntag wegen Sturmböen abgebrochen werden und auch abseits hatte das erste Wochenende viele Aufreger zu bieten - Klimakleber inklusive.

Marco Schwarz in Führung nach brillanter Fahrt vor Marco Odermatt - was die ÖSV-Führung und die Skifans am Sonntagvormittag erst entzückt hat, war am Ende nur Makulatur: Sturmböen mit über 70 Stundenkilometern führten noch im ersten Durchgang nach 47 von 73 Läufern zur Absage des Weltcup-Riesentorlaufs auf dem Rettenbachferner. "Es ist schade, dass es nicht weitergeht, aber es wäre nicht fair gewesen, daher ist es okay", meinte Schwarz, der dennoch ein gutes Gefühl mitnimmt: "Das Gute war sicher meine Fahrt, darauf kann man aufbauen."

Odermatt wollte das Ergebnis zwar nicht überbewerten - dass er allein im unteren Flachstück über sechs Zehntelsekunden auf Schwarz verloren hat, das gab ihm dann aber doch zu denken. Mit Manuel Feller (8.) und Stefan Brennsteiner (10.) lagen zwei weitere Österreicher im Vorderfeld, was Alpindirektor Herbert Mandl zufrieden zur Kenntnis genommen hat. "Die Leistungen bei den Herren waren sehr gut, bei den Damen stehen wir dort, wo wir es vermutet haben. Aber auch das war ein Anfang."

Neu ist, dass ein beim Auftakt abgesagtes Rennen nachgetragen werden kann. "Wir werden diesen Riesentorlauf sicher nachtragen", bestätigte auch FIS-Renndirektor Markus Waldner, der allen Regelinterpretationen mit einem zweiten Durchgang der besten 30 einen Riegel vorgeschoben hat. "Da stehen noch fast 30 Fahrer oben und bei den Herren ist die Dichte so groß, dass man das nicht machen kann." Der Nachtrag könnte nur wenige Kilometer von Sölden stattfinden: In Hochgurgl steigt am 18. November ein Slalom, da könnte der Riesentorlauf hinzukommen. Waldner: "Wir werden mit dem ÖSV reden." Generalsekretär Christian Scherer erklärte: "Wir haben Interesse." Die Sturmböen waren schließlich der Schlussakt eines ohnedies schon bewegten Wochenendes. Das ging schon am Freitag mit dem völlig unerwarteten Rücktritt des norwegischen Jungstars Lucas Braathen los. Der Weltcuptross hofft nach wie vor auf die Rückkehr des erst 23-jährigen Popstars der Szene, der im Streit mit seinem norwegischen Verband die Reißleine zog. "Für ihn steht immer eine Tür offen", meinte Waldner. Auch für seinen Ausrüster Atomic kam die Nachricht aus heiterem Himmel - solche Athleten zu verlieren, das tut dem gesamten Weltcup weh.

Hitzig und tränenreich wurde es am Samstag beim Damen-Riesentorlauf, den Lara Gut-Behrami gewonnen hat. Denn die Norwegerin Ragnhild Mowinckel feierte eine Premiere, auf die sie gern verzichtet hätte: Sie war die erste Wintersportlerin, die wegen eines zu hohen Fluorwerts auf dem Skibelag disqualifiziert worden ist. Der wird seit dieser Saison gemessen und bei Überschreitung sanktioniert. Kurios: Der Ski, der am Donnerstag noch von der FIS getestet und für regelkonform befunden worden war, wies Samstag einen gleich fünffach zu hohen Wert auf. "Ein Desaster, wir können es uns nicht erklären", meinte Head-Rennsportchef Rainer Salzgeber.

Die Testmethode wurde im Vorfeld von den Athleten scharf kritisiert, weil es immer wieder zu Fehlmessungen gekommen war. So unklar das Prozedere mit der Messung ist, so klar die Konsequenz: Einspruch ist gegen die Disqualifikation nicht möglich, das mussten auch eine in Tränen aufgelöste Mowinckel und ein wütender Salzgeber hinnehmen.

Und am Sonntag kamen dann auch jene Gäste, auf die man schon das ganze Wochenende gewartet hatte: Bei der Auffahrt zum Gletscher blockierten drei Aktivisten der Bewegung Letzte Generation die Straße - kurz bevor ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober auffahren wollte. Die unterhielt sich mit den Aktivistinnen, die sich ihrerseits für die Aktion bei Läufern und Zusehern entschuldigt haben. Wenige Minuten später war alles erledigt - ein Klimaprotest auf gut Österreichisch. "Weltcup feiern ist kein Verbrechen, die Klimauntätigkeit der Regierung schon", ließen sie später in einer Aussendung wissen. So erfüllte der Auftakt auch ohne Herrensieger alle Erwartungen.