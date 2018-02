Sturz-Drama entschied die Erztrophy

Der Salzburger Jakob Herrmann entschied ein packendes Duell mit Toni Palzer aus Bayern beim Individual der Hochkönig Erztrophy am Sonntag für sich. Beide Kontrahenten waren bei dem Skibergsteiger-Klassiker gestürzt.

Harte Anstiege, gefährliche Abfahrten: Das Rennen zum Alpencup am Sonntag bot alles, was Skibergsteigen ausmacht. Die beiden Schnellsten riskierten zu viel. Sowohl Jakob Herrmann als auch Toni Palzer stürzten an der selben Stelle. Weil aber beim bayerischen Weltcupstar ein Ski brach, konnte sich Herrmann am Ende knapp durchsetzen. Der Werfenwenger hatte schon den Vertical am Samstag für sich entschieden.

Schnellste Frau war Michaela Eßl. Die Abtenauerin konnte auch ein Fahrfehler im Ziel nicht bremsen. Sie siegte vor Veronika Mayerhofer aus Bad Gastein und der in Salzburg lebenden Steirerin Johanna Erhart.

Mit Schnittwunden im Gesicht und blutverschmiert stand Toni Palzer im Ziel der Erztrophy beim Arthurhaus. Der Skibergsteiger-Star aus der Ramsau bei Berchtesgaden musste sich als großer Favorit beim Individualrennen (1464 m Höhendifferenz, 12.700 Meter Länge) mit Platz zwei begnügen. Er war aber froh, dass er bei einem Sturz noch glimpflich davongekommen war: "Ich bin in ein Bachbett geflogen, so einen schlimmen Sturz hatte ich noch nie. Ich bin froh, dass ich noch lebe." Bei dem Crash ging einer seiner Ski kaputt. Rang zwei brachte immerhin noch den deutschen Meistertitel im Individual, bei der Siegerehrung schrie sich der 24-Jährige Freude und Erleichterung mit einem Juchzer von der Seele.

In einem packenden Zweikampf musste sich der bayerische Shootingstar dem Lokalmatador geschlagen geben. Jakob Herrmann aus Werfenweng wiederholte seinen Vorjahressieg beim Traditionsrennen am Fuße des Hochkönigs. Doch diesmal genoss der 32-jährige Pongauer den Erfolg noch mehr: "Es war ein brutal geiles Rennen, die Veranstalter haben perfekte Arbeit geleistet." Im Zweikampf mit Palzer war er an der selben Stelle gestürzt wie der Kontrahent: "Wir haben beide eine Kompression übersehen. Meine Ski sind zum Glück heil geblieben und ich konnte ihn überholen."

Herrmann hatte alle drei Bewerbe des Wochenendes bestritten und spürte nach dem Sprint am Freitag und dem Vertical am Samstag (den er ebenfalls gewann), die Strapazen: "Jetzt heißt es regenerieren und dann ab zum Weltcup nach Frankreich."

Bei den Frauen bewies Michaela Eßl, dass sie nach langer Pause wieder ganz die Alte ist. Sie hatte so großen Vorsprung, dass trotz eines Fahrfehlers kurz vor dem Ziel klar siegte. Nach Sprint-Sieg und Rang vier im Vertical ein perfekter Abschluss: "Schön langsam komm' ich wieder rein", sagte die Abtenauerin.

Aufhorchen ließ der Name der Zweitplatzierten: Die Gasteinerin Veronika Mayerhofer, 2014 noch Olympiastarterin im Langlauf, ist nach ihrem USA-Aufenthalt nach Österreich zurückgekehrt und setzt jetzt auf die breiteren Latten. Vielleicht steht sie in zwei Jahren an selber Stelle in einem Weltcup am Start: Die russische Delegierte des Weltverbandes ISMF stellte der Erztrophy ein erstklassiges Zeugnis aus: "Ein perfekter Schauplatz und eine sehr gute Organisation. Hier braucht es keine Verbesserungen, nur noch Anpassungen."

