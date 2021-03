Sturzopfer Tande in der Aufwachphase

Nach seinem folgenschweren Sturz beim Skifliegen in Planica wird der Norweger Daniel-André Tande langsam aus dem künstlichen Koma geholt. Der Aufwachprozess habe am Samstag begonnen, sei aber zeitaufwendig, teilte der norwegische Skiverband am Sonntag mit. Der 27-Jährige werde weiterhin im Universitätskrankenhaus in Laibach behandelt, Sportchef Clas Brede Bråthen sei während des Aufwachvorgangs bei ihm. "Die Situation bei Daniel ist stabil", erklärte die Teamärztin der norwegischen Skispringer, Guri Ranum Ekås. Es seien Nachuntersuchungen gemacht worden, um einen bestmöglichen Aufwachprozess aus dem ...