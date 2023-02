Süße Belohnung treibt Simon Eder an

Auch bei seiner 13. Weltmeisterschaft ist der Saalfeldner Biathlon-Routinier für eine Medaille gut.

Eine Biathlon-Weltmeisterschaft ohne Simon Eder, das ist nur schwer vorstellbar. Wenn am Mittwoch (14.45, live in ORF eins) die Titelkämpfe in Oberhof (GER) mit der Mixed-Staffel beginnen, geht der 39-jährige Saalfeldner in seine 13. Weltmeisterschaft. "Ich hoffe, dass ich meine Routine ausspielen kann", sagt Eder, der sein Karriereende noch offen lässt. In Zahlen ausgedrückt: 462 Weltcupeinsätze mit 47 Stockerlplätzen, 61 WM-Starts mit zwei Silber- und drei Bronzemedaillen.

Ein gutes Omen für den Auftakt: Die bislang letzte seiner fünf ...