Die 20-jährige Julia Scheib hat bei der Junioren-WM im Fassatal am Sonntag Silber im Super-G geholt. Die bereits im Weltcup erfahrene Steirerin musste sich lediglich der Norwegerin Hannah Säthereng um 0,14 Sekunden geschlagen geben. Rang drei ging an Lindy Etzensperger aus der Schweiz (+0,20). Mit Nadine Fest landete eine weitere ÖSV-Läuferin als Siebente (0,64) in den Top Ten.

Quelle: APA