Super-G-Zweiter Mayer fühlt einen sehr hohen Druck auf sich

Bei den Heimrennen der österreichischen Ski-Herren in Kitzbühel ist die Erwartungshaltung eine andere. "Wenn man in Österreich ein Rennen fährt, ist der Druck für mich einfach sehr hoch", gab Olympiasieger Matthias Mayer am Freitag zu. "Die Leute erwarten sich ein Podium, erhoffen sich einen Sieg." Nachdem er im Super-G mit Platz zwei abgeliefert hatte, war der Genussfaktor daher besonders hoch.

SN/APA/HANS PUNZ Matthias Mayer freut sich über Podiumsplatz