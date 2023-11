Svancer bei Stubaier Heim-Weltcup im Slopestyle-Finale

Ski-Freestyler Matej Svancer hat beim Heim-Weltcup im Slopestyle auf dem Stubaier Gletscher den Sprung ins Finale geschafft. Der 19-Jährige belegte in der wetterbedingt auf Donnerstag vorverlegten Qualifikation in Gruppe 1 den sechsten Platz und schaffte somit den Sprung in die Entscheidung der besten 16 Athleten. Für das Finale hoffen die Organisatoren auf ein ausreichendes Wetterfenster am Freitagvormittag (09.30 Uhr).

Svancer erzielte im ersten Lauf 77,25 Punkte und schaffte es damit in die Top 8, die für den Finaleinzug notwendig sind. Im zweiten Lauf konnte sich der Salzburger nicht mehr verbessern. "Ich habe mir nicht ganz so leicht mit den Kickern getan, habe es aber auf der Jib-Line herausholen können", erklärte Svancer, der für sein drittes Finale in Stubai auf einen "guten Flow" und gutes Wetter hofft.

Nicht ins Finale schafften es Daniel Bacher (25. in Gruppe 1), David Wolf (14. in Gruppe 2) und Noah Schallert (23./2). Lukas Müllauer und Luis Resch verpassten unterdessen die Qualifikation beim ersten Slopestyle-Saisonbewerb verletzungsbedingt. Der Salzburger Müllauer stürzte am Donnerstag im Training vor dem Wettkampf auf den Hinterkopf und wurde mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Tal gebracht. Der Steirer Resch laboriert an einer schweren Rippenprellung, die er sich ebenfalls bei einem Trainingssturz am Dienstag zugezogen hat. Bei den Frauen sind keine Österreicherinnen am Start.