Svindal im SN-Interview: "Abfahrt ist ein brutaler Sport"

Aksel Lund Svindal über seinen Kinofilm und die vielen Stürze darin, warum er die Kultur des Sports so liebt und was an der Diskussion über Olympia unehrlich läuft.

Einerseits ist er mächtig stolz auf das Projekt, andererseits "ist es definitiv nicht gesund, wenn man sein Porträt im Kino sieht", sagt der 2019 abgetretene norwegische Skistar Aksel Lund Svindal über den zweistündigen Kinofilm "Aksel", der auch beim Salzburger Bergfilmfestival zu sehen ist. Die SN trafen den Norweger zum Exklusivinterview. Der Film handelt über weite Strecken von Stürzen, Schmerzen und der Überwindung der Angst. Das klingt alles nicht sehr positiv - ist Skisport wirklich so brutal? Svindal: Okay, ...