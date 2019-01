Svindal stellt WM-Antreten mit Siegchance über alles

Aksel Lund Svindal will einem WM-Start mit Erfolgsaussicht in Aare alles unterordnen. Das sagte der Abfahrts-Olympiasieger aus Norwegen am Freitag in Kitzbühel. Das Knie hatte ihn zu einem Verzicht auf die Abfahrt gezwungen, das Schwierige sei nicht das Zusehen, sondern dass er diese Entscheidung treffen habe müssen, erklärte der 36-Jährige.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Svindal wollte offenbar nichts riskieren