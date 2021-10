Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann: "Wir leben von dem Duell mit Österreich"

Seitenwechsel: Vor dem Weltcup-Start sprachen die SN mit Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann über das Duell Schweiz - Österreich, Reformen im Weltcup und die Abfahrt vom Matterhorn.

Der 52-jährige Schweizer Unternehmer (Geschäftsführer Similasan) und ehemalige Abfahrtsweltmeister (Morioka 1993) Urs Lehmann ist seit 2008 Präsident von Swiss Ski - und war damit lange Jahre Schröcksnadels Pendant in der Schweiz. Den erhofften Aufstieg zum FIS-Präsident verhinderte im Mai just sein langjähriger Verbündeter Peter Schröcksnadel, der danach zum Vorsitzenden der "Alpine Future Vision Group" aufgestiegen ist - also zum Zukunftsbeauftragten der FIS. Auch darüber sprachen wir mit Lehmann bei seinem Kurzbesuch in Salzburg.FIS-Reformen: Statt Urs Lehmann heißt der FIS-Präsident jetzt ...