Talente-Scout Andreas Goldberger feiert kleines Jubiläum

Der "Entdecker" von Daniel Tschofenig und Co. geht mit seinem Goldi-Cup zum 15. Mal auf die Suche nach österreichischen Nachwuchsadlern. Startberechtigt sind Mädchen und Burschen der Jahrgänge 2012 bis 2017, also zwischen fünf und zehn Jahren.

Dass Daniel Tschofenig in der Tournee-Gesamtwertung bestplatzierter ÖSV-Adler ist, freut nicht nur den jungen Kärntner, sondern auch Andreas Goldberger. Warum? Tschofenig hat vor vielen Jahren beim Goldi-Cup das Skispringen für sich entdeckt. Als Talente-Scout hat Goldberger offenbar selbst großes Talent. Und deshalb kommt es auch nicht von ungefähr, dass der Skisprungstar der 1990er-Jahre mit seinem Goldi-Cup unmittelbar nach der Vierschanzentournee bereits zum 15. Mal durch halb Österreich tourt. Beim kleinen Jubiläum auf der Suche nach den talentiertesten Adlern des Landes gibt es fünf Stopps: Rottenmann (7. Jänner), Salzburg-Rif (8. Jänner), Villach (14. Jänner), Wörgl (15. Jänner) und Bad Goisern (22. Jänner). Anmeldungen für Jahrgänge von 2012 bis 2017 unter www.goldi-cup.at.

Längst ist aus Goldbergers Herzensprojekt ein viel beachteter Talentepool geworden. So kamen neben Tschofenig etwa auch die beiden Salzburger Weltcupathleten Jan Hörl und Lisa Eder über den Goldi-Cup zum Skispringen. Insgesamt nahmen in bisher 14 Saisonen rund 4000 Kinder an Goldbergers Talentesuche teil. Besonders aussagekräftig sind aber die Zahlen aus dem Vorjahr,

auf die der 50-jährige Talente-Scout nicht ohne Stolz verweist: 2022 zählte Goldi 300 Kinder bei fünf Stopps, 100 davon nahmen direkt im Anschluss des Talente-Cups bei Trainings der örtlichen Skiclubs teil. 50 Kinder sind fix den Vereinen beigetreten und bestreiten heute ÖSV-Wettkämpfe.

2023 soll diese Erfolgsgeschichte fortgesetzt werden.