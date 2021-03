Tande im künstlichen Koma: Böser Sturz überschattet Skiflug-Show in Planica

Der Norweger Daniel-André Tande wurde nach einem heftigen Aufprall per Helikopter abtransportiert. Sein Zustand gilt laut FIS als stabil.

Exakt 244,5 Meter weit segelte der Japaner Ryōyū Kobayashi im zweiten Durchgang des Weltcup-Skifliegens in Planica und sicherte sich am Donnerstag damit überlegen den Sieg vor den beiden Deutschen Markus Eisenbichler und Karl Geiger. Michael Hayböck wurde als bester ÖSV-Adler wie schon bei der Skiflug-WM im Dezember auf der mächtigen Letalnica-Schanze Vierter, Daniel Huber lieferte beim ersten von insgesamt vier Weltcup-Entscheidungen in Planica als Sechster ebenfalls eine bärenstarke Leistung ab.

Überschattet wurde die Skiflug-Show allerdings von einem bösen ...