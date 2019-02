Technik-Aufgebot mit Hirscher, Feller und Schwarz

Der Österreichische Skiverband (ÖSV) hat am Mittwochabend die Aufgebote für die beiden WM-Rennen der Technik-Herren bekanntgeben. Im Riesentorlauf am Freitag starten demnach in Aare Marcel Hirscher, Manuel Feller, Marco Schwarz, Roland Leitinger und Stefan Brennsteiner, im Slalom Hirscher, Feller, Schwarz, Michael Matt und Christian Hirschbühl.

SN/APA (AFP)/PONTUS LUNDAHL Marco Schwarz darf auf weitere medaillen hoffen