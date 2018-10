Teresa Stadlober bei Forum Nordicum ausgezeichnet

Teresa Stadlober ist beim in Seefeld stattfindenden Forum Nordicum von der Vereinigung der nordischen Skisportjournalisten am Montagabend als "Rookie des Jahres" ausgezeichnet worden. Die 25-jährige Langläuferin aus Salzburg klassierte sich heuer als Siebente des Skiathlon der Olympischen Spiele in Pyeongchang, den Gesamtweltcup beendete sie auf Rang acht.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Stadlober erhielt die Auszeichnung "Rookie des Jahres"