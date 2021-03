Teresa Stadlober holt Gold bei Staatsmeisterschaften

Zum Saisonende gab es für Langläuferin Teresa Stadlober noch einen Meistertitel zu feiern.

Die Radstädterin gewann das 15-km-Skating-Massenstartrennen in Ramsau am Dachstein (ST), das international gut besetzt war und krönte sich damit zur Staatsmeisterin. Tags zuvor konnte sie im Rahmen des Austria Cup den Klassik-Sprint ebenfalls für sich entscheiden. Nach diesem Wochenende wird die Radstädterin noch die guten Schneebedingungen für das Auslaufen nützen um dann Mitte April in die wohlverdiente Pause zu gehen.

Teresa Stadlober sagte: "Ich bin froh, dass der WSV Ramsau die Rennen von Galtür übernommen hat, so hatten wir mit den Österreichischen Meisterschaften noch einen schönen Abschluss dieser herausfordernden Wettkampfsaison. In den nächsten Tagen werde ich die guten Schneeverhältnisse in der Region noch ausnützen um dann mit einem guten Gefühl den Winter abzuschließen. Ich möchte meinem ganzen Team sowie dem ÖSV danken, dass wir heuer unserem Beruf nachgehen konnten."