Teresa Stadlober nutzt den Windschatten

ÖSV-Einzelkämpferin Teresa Stadlober hat sich dem russischen Langlaufteam angeschlossen - freilich nur zu Trainingszwecken.

Nach den Plätzen 13 und 14 beim "Nordic Opening" in der finnischen Kältekammer Ruka setzt Salzburgs Langlauf-Aushängeschild Teresa Stadlober den Weltcup am kommenden Wochenende guten Gewissens in Lillehammer fort. Mitverantwortlich für den "grundsätzlich sehr zufriedenstellenden Auftakt", wie es die 28-jährige Tochter von ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober selbst formulierte, ist eine neue und im heimischen Skiverband nicht ganz unumstrittene Trainingsgemeinschaft, die sie in der Vorbereitung auf den Olympiawinter eingegangen ist. Stadlober hat sich im Windschatten des russischen Langlaufteams auf die Saison vorbereitet. ...