Teresa Stadlober setzt auf einen "Wunderwachsler"

Österreichs erfolgreichste Skilangläuferin betritt beim Nordic Opening in Finnland in vielen Bereichen Neuland.

Teresa Stadlober startet in Finnland in die Weltcupsaison.

Die Weltcupsaison beginnt für Langläuferin Teresa Stadlober am Wochenende in Ruka mit einem 10-km-Klassikrennen (Samstag) und einem 20-km-Massenstartbewerb (Sonntag). Die Salzburgerin ist nach ihrer Verkühlung in der Vorwoche rechtzeitig fit geworden und weilt seit Dienstag im Winter-Wonderland im Norden Finnlands. ...