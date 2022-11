Teresa Stadlober: "Ziel kann nur eine WM-Medaille sein"

Skilangläuferin Teresa Stadlober verfolgt auch in der Saison 2022/23 hohe Ziele. Kritik äußerst sie an den neuen Renndistanzen.

Ruka, finnisches Wintersportzentrum am Polarkreis, empfängt die nordischen Skisportler in einer Woche zum "Nordic Opening". Neben Skispringern und Kombinierern geht es im hohen Norden auch für Salzburgs Sportlerin des Jahres Teresa Stadlober um Weltcuppunkte. Die Langlauf-Olympiamedaillengewinnerin will bei allen drei Ruka-Bewerben (Sprint, 10 km klassisch, 20 km Verfolgung) starten - in eine Saison, die interessante Neuerungen mit sich bringt und in der alles einem einzigen Ziel untergeordnet ist, wie die 29-jährige Radstädterin im SN-Gespräch erzählt.

Sie trainieren bereits ...