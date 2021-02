Theresa Kober gewinnt Sprint-Staatsmeistertitel

Die Skibergsteiger kürten in Viehhofen ihre Staatsmeister im Sprint und Vertical.

Ein veranstaltungstechnisches Meisterstück gelang mit der 20. Martini Pinzgau-Trophy in Viehhofen. Trotz aller Corona-Auflagen konnten die Staatsmeister im Vertical und Sprint gekürt werden.

Einen Titel für Salzburger holte die Großgmainerin Theresa Kober. Sie sicherte sich den Titel im Sprint auf einer schwierigen Strecke mit Tragepassage und Torlauf auf harter Piste. Vizestaatsmeisterin wurde die Schladmingerin Johanna Hiemer bei ihrem Comeback nach Babypause, Platz drei ging an die Tirolerin Stephanie Kröll.

Bei den Herren verteidigte der Vorarlberger Daniel Zugg seinen Titel. In der Gesamtwertung war der Deutsche Stefan Knopf schneller.

Im Vertical gab es jeweils Silber für Salzburg: Jakob Herrmann aus Werfenweng landete nur elf Sekunden hinter dem ehemaligen Langlaufweltmeister Christian Hoffmann (OÖ), nachdem er am Start sein Fell verloren hatte. Auch hier war ein deutscher Gast schneller: Toni Palzer holte sich den Tagessieg in der Gesamtwertung. ÖM-Dritter wurde Daniel Ganahl (Vorarlberg).

Jakob Herrmann sagte: "Meine Form war heute sehr gut, ich habe mich richtig gut gefühlt. Und auch mein verletzter Ellbogen war beim steilen und rutschigen Anstieg schmerzfrei. Beim Start habe ich mein Fell verloren und hatte auch danach noch einmal ein Problem, daher dachte ich, dass ich mich, wenn überhaupt, mit einem Top-5 Platz zufriedengeben muss. Aber ich hatte so viel Energie, dass ich nach und nach aufholen konnte. Zum Schluss habe ich jedoch gemerkt, dass ich weit über 100 Prozent gegeben habe und konnte die Leistung nicht bis ins Ziel halten."

Bei den Damen wurde Andrea Mayr ihrer Favoritenrolle gerecht. Die Ärztin aus Oberösterreich siegte klar vor der Salzburgerin Bernadette Klotz und der Osttirolerin Susanne Mair. Gesamtzweite war Tatjana Paller (GER).



Nächstes Ziel der Top-Skibergsteiger in dem von Absagen gekennzeichneten Winter ist die "Marmotta Trophy", ein Weltcuprennen im Südtiroler Martelltal am kommenden Wochenende. Anfang März geht die Weltmeisterschaft in Andorra über die Bühne.

Quelle: SN