Thomas Dreßen siegt in Kvitfjell-Abfahrt - ÖSV-Herren geschlagen

Wie schon bei Olympia ist für Österreichs Ski-Herren auch in der ersten Weltcup-Abfahrt nach dem Winterspielen nichts richtig zusammengelaufen. Vincent Kriechmayr wurde am Samstag in Kvitfjell als Bester Neunter. Den Sieg holte sich der Deutsche Thomas Dreßen, der sich 0,08 Sekunden vor dem Schweizer Beat Feuz und 0,17 vor dem Norweger Aksel Lund Svindal durchsetzte.

SN/AP Ins Abfahrtsglück mit der Nummer 13: Thomas Dreßen (GER). SN/AP Auch er flog deutlich am Podium vorbei: Vinzent Kriechmayr erreichte als bestplatzierter ÖSV-Läufer nur Rang neun. SN/gepa pictures/ andreas pranter Die Schnellsten in Kvitfjell: Beat Feuz (SUI), Thomas Dreßen (GER) und Aksel Lund Svindal (NOR). SN/GEPA pictures Zweiter Abfahrtssieg in dieser Weltcupsaison für Deutschland: Das DSV-Team um Thomas Dreßen hat Grund zum Jubeln. SN/AP Starke Vorstellung, starke Saison: Thomas Dreßen (GER) hat sich in der Abfahrts-Weltspitze etabliert.