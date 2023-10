Thomas und Stefan Rettenegger sind bereit für den Winter

Die Pfarrwerfener Brüder Thomas und Stefan Rettenegger zählen zu Österreichs besten Nordischen Kombinierern. Bei dem Staatsmeisterschaften in Bischofshofen haben sie mit den PN über ihre Ziele für den Winter und den brüderlichen Konkurrenzkampf gesprochen.

Die Österreichischen Meisterschaften der Skispringer und der nordischen Kombinierer in Bischofshofen waren für die Pongauer Athleten ein erfolgreicher Probelauf für den bevorstehenden Winter. Auf der Großschanze landete die Goldeggerin Chiara Kreuzer hinter der Siegerin Eva Pinkelig und der Pinzgauerin Marita Kramer auf Platz drei. Bei den Herren verpasste Lokalmatador Jan Hörl mit Platz vier knapp das Podium. Stefan Kraft wurde hinter Daniel Tschofenig Zweiter. Den dritten Rang holte sich Manuel Fettner.

Das Podest als ständiges Ziel

Das Pfarrwerfener Brüderpaar, Thomas und Stefan Rettenegger, zählt zu den größten Hoffnungen im Österreichischen Kader der nordischen Kombinierer. Bei den Bewerben in Bischofshofen stellten sie ihr Talent unter Beweis. Thomas Rettenegger sicherte sich mit seinem dritten Platz Bronze. Der 21-jährige Stefan Rettenegger, für den es in Bischofshofen nicht für einen Platz unter den besten drei reichte, konnte sich zuletzt in der Weltspitze etablieren. Bei der nordischen WM in Planica holte er sowohl im Teambewerb als auch im Mixed-Team die Bronzemedaille. Im Weltcup schrammte der jüngere der beiden Brüder im vergangenen Jahr einige Male knapp am Podest vorbei. "Der Sprung unter die ersten drei ist für heuer definitiv das große Ziel", betont er im PN-Gespräch. Dieser gelang ihm am Wochenende auch in Hinzenbach, bei den Staatsmeisterschaften auf der Normalschanze. Dort sicherte sich Stefan die Bronzemedaille.

Mit dem Bruder mitfreuen

Dem 23-jährigen Thomas Rettenegger ist das Kunststück eines Weltcup-Podestplatzes bereits gelungen. Beim Massenstart im estnischen Otepaa kombinierte er sich im Jänner zum dritten Platz. "Ich möchte heuer konstant vorne mitkämpfen. Aufs Podest zu kommen wird schwierig, aber natürlich hofft man immer darauf", schildert er. Einen kleinen Seitenhieb auf seinen Bruder kann sich Thomas dabei nicht verkneifen: "Ich will Stefan so oft es geht auf der Schanze übertrumpfen, damit er dann beim Laufen wieder an mir vorbei muss, wenn ich mal nicht so gut unterwegs sein sollte." Generell pushe sich das Brüderpaar im internen Wettkampf immer wieder zu neuen Höhen: "Man ist bei keinem der anderen Starter lieber voran - aber gleichzeitig kann man sich bei keinem anderen mehr freuen, wenn er einmal vorne ist."