Eine Woche nach seinem Erfolg in Bischofshofen hat der Tiroler Skispringer Clemens Aigner am Freitag seinen zweiten Saisonsieg im Kontinentalcup gefeiert. Der 25-Jährige gewann in Sapporo mit Sprüngen auf 132,5 und 127,5 m vor dem Deutschen Andreas Wank (127,5/134) und dem Slowenen Nejc Dezman (128,5/134,5). Sein Teamkollege Thomas Hofer wurde Fünfter (130,5/132).

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Clemens Aigner flog zum Sieg