Der Tiroler Skirennläufer Dominik Raschner hat sich am Mittwoch beim Europacup-Riesentorlauf in Andalo (ITA) bei einem Sturz im zweiten Durchgang einen Kreuzband- und Meniskusriss im linken Knie zugezogen. Das ergab eine Untersuchung in der Privatklinik in Hochrum. Damit ist für den 24-jährigen Technik-Spezialisten die Saison vorzeitig beendet. Raschner wird am Donnerstag operiert.

Quelle: APA