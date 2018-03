Nach dem Doppelsieg der ÖSV-Damen im Europacup-Super-G hat am Mittwoch auch beim letzten Riesentorlauf der Herren in Soldeu (AND) ein Österreicher triumphiert. Der Tiroler Dominik Raschner setzte sich vor den beiden Italienern Giulio Giovanni Bosca und Andrea Ballerin durch. Raschner entschied damit auch die Disziplinwertung für sich.

Im Europacup-Gesamtstand ist der 23-Jährige Zweiter. In Führung liegt drei Bewerbe vor Schluss weiterhin der Vorarlberger Johannes Strolz. (Apa/Ag.)