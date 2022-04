Toni Giger nach Rücktritt als ÖSV-Sportdirektor: "33 Jahre mein Traumjob"

Toni Giger wirft als Sportdirektor im ÖSV völlig überraschend alles hin, schweigt über die Hintergründe, vermeidet jedes Nachtreten und wird sich bald aufs Fahrrad setzen.

Er war ein ÖSV-Urgestein und zu allen Zeiten die Konstante: Doch nun tritt ÖSV-Sportdirektor Toni Giger (59) überraschend zurück.

Selbst für Insider kam Ihr Rücktritt völlig unerwartet - ab wann ist bei Ihnen der Gedanke dazu gereift? Toni Giger: Der ÖSV befindet sich in einer großen Umbruchphase. In so einer Phase macht man sich selbst auch seine Gedanken, wo man da seinen Platz findet und wie es weitergeht. Dabei ist irgendwann einmal der Wunsch dazugekommen, dass man nach ...