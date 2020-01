Die ÖSV-Adler flogen an ihrem erklärten Ziel vorbei. Für Stefan Kraft ist der Tourneesieg aber nur aufgeschoben.

Die 68. Auflage der Vierschanzentournee endete wie in den vergangenen vier Jahren: ohne rot-weiß-roten Gesamtsieg. Nachdem die ÖSV-Skispringer von 2009 bis 2015 sieben Tourneesiege in Serie geholt hatten, blieben Stefan Kraft und Co. diesmal ohne Stockerlplatz und mussten den begehrten ...