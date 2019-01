Tournee-Bewerb am Bergisel als WM-Generalprobe

Der dritte Bewerb der Vierschanzen-Tournee in Innsbruck ist am Freitag auch die Generalprobe für die Nordische Ski-WM. Exakt 50 Tage später werden am 23. Februar (14.30 Uhr) auf der Bergisel-Schanze die Medaillen von der Großschanze vergeben. Stefan Kraft tritt dann als Titelverteidiger an. Die Veranstalter sind für das Großereignis in Seefeld und Innsbruck bereit.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Veranstalter sind für das Großereignis in Seefeld und Innsbruck bereit