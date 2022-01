Der Wind ist einer der entscheidenden Parameter beim Skispringen. Zwischen einem leichten Aufwind im letzten Flugdrittel und einer Brise Rückenwind am Schanzentisch liegen oft 10, 20 Meter, die selbst die Plus- oder Minuspunkte des Windfaktors nicht aufwiegen können.

Was also tun? Die Organisatoren der Vierschanzentournee sind bemüht, die Bewerbe in die frühen Abendstunden zu verlegen. In Oberstdorf und in Bischofshofen finden bereits seit einigen Jahren Flutlichtspringen statt. Der Vorteil liegt - abgesehen von höheren TV-Einschaltquoten - auf der ...