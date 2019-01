Tourneesieger Kobayashi triumphierte auch in Predazzo

Ryoyu Kobayashi bleibt im Skisprung-Weltcup das Maß aller Dinge. Der Vierschanzen-Tourneesieger aus Japaner feierte am Samstag beim Weltcup in Predazzo schon seinen sechsten Sieg en suite bzw. den zehnten Weltcup-Erfolg in der WM-Saison. Mit nunmehr bereits 1.056 Punkten führt er im Gesamt-Weltcup schon 491 Zähler vor dem Polen Piotr Zyla. Bester Österreicher war erneut Stefan Kraft als Vierter.

SN/APA (AFP/Archiv)/CHRISTOF STACHE Ryoyu Kobayashi eine Klasse für sich