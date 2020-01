Tourneesieger Kubacki in Qualifikation im Fleimstal voran

Vierschanzentournee-Sieger Dawid Kubacki hat die Qualifikation für das Weltcup-Skispringen im Fleimstal am Freitag für sich entschieden. Der im Hoch springende Pole blieb nach einer Landung bei der Tagesbestweite von 102,5 m mit 139,7 Punkten knapp vor dem Deutschen Karl Geiger (102,0/139,6). Bester Österreicher war Stefan Kraft als Fünfter (100,0/132,3).

Hinter dem Salzburger reihten sich Jan Hörl (100,5 m) und Daniel Huber (100,0) als Siebenter und Achter noch in den Top Zehn ein. Philipp Aschenwald (98,0) wurde 17., Michael Hayböck (96,0) klassierte sich als 24. und Gregor Schlierenzauer (93,5) als 30. Im Fleimstal stehen am Wochenende zwei Normalschanzenbewerbe auf dem Programm. Die erste Konkurrenz steigt am Samstag ab 16.00 Uhr.

Quelle: APA