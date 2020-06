Beim Sommertraining mit dem Weltbesten wird klar, welche Kräfte im Skispringen wirken und wie der Salzburger körperlich und mental damit umgeht.

Die Basis für den Erfolg im Skispringen, und davon hatte Stefan Kraft in den vergangenen vier Jahren mehr als jeder andere, wird im Sommer gelegt. Im Olympiazentrum Rif arbeitet der Gesamtweltcupsieger aus Salzburg täglich an seiner Fitness. In die Praxis ...