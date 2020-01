Training der Herren in Garmisch abgesagt

Trotz Sonnenschein und blauem Himmel ist am Donnerstag das erste Abfahrtstraining der Herren in Garmisch-Partenkirchen abgesagt worden. Grund war der in den zwei Tagen davor gefallene Neuschnee, der nicht mehr ausreichend aus der Kandahar-Strecke gebracht werden konnte. Obwohl in der Nacht Regen droht, soll der notwendige Trainingslauf nun am Freitag stattfinden.

SN/APA (dpa)/Stephan Jansen Trotz Sonnenschein musste das Training abgesagt werden